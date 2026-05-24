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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Hincha de la UC sufrió problema de salud y fue retirado en camilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tuvo que ser sacado en camilla de sector en el Claro Arena.

Hincha de la UC sufrió problema de salud y fue retirado en camilla
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Un hincha de Universidad Católica tuvo que ser retirado de urgencia en camilla del sector en que se encontraba hacia la ambulancia presente en el Claro Arena mientras estaba siendo reanimado en el Clásico ante Colo Colo por la Liga de Primera.

Según detallaron en la transmisión oficial de TNT Sports, se le tuvieron que aplicar maniobras de reanimación tras percatarse de un problema médico al minuto 18 del encuentro.

Los jugadores de Universidad Católica al percartarse de lo que estaba sucediendo tuvieron que correr para alertar a su propió equipo médico y a la ambulancia para que estuviera lista para el retiro del hincha afectado.

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