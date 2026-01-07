Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Huachipato se reforzó con mediocampista formado en Boca Juniors

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El argentino llegó tras jugar en Unión de Santa Fe.

En portada

Huachipato hizo oficial la llegada del volante argentino Ezequiel Cañete y sumó así su cuarta incorporación para competir en la Primera División y Copa Libertadores.

El jugador de 26 años arribó al conjunto acerero tras jugar en Unión de Santa Fe, club en el cual en la última temporada solo disputó dos partidos. También tuvo un paso anteriormente por Banfield a préstamo.

Con esto, el formado en Boca Juniors, se incorporó a Cristián Toro, Carlos Herrera y Harold Antiñirre como los nuevos fichajes del elenco de Talcahuano.

 

 

En portada