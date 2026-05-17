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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Huachipato venció a Unión La Calera y se transformó en el único escolta de Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco acerero revirtió el marcador en Talcahuano y yaprovechó el traspié de Deportes Limache.

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Huachipato consiguió un valioso triunfo por 3-1 sobre Unión La Calera este domingo en el Estadio Talcahuano, remontando y ubicándose como único escolta de Colo Colo en la duodécima fecha de la Liga de Primera.

El conjunto "cementero" sorprendió tempranamente con un gol de Bayron Oyarzo (13') en un primer tiempo que finalizó con el juez Rodrigo Carvajal siendo agredido por un objeto lanzado desde la tribuna y, pese a que se barajó la suspensión del cotejo, lo que finalmente no sucedió.

Para el complemento, Jaime García encontró solución con los cambios y Maicol León (47') igualó todo, mientras que Lionel Altamirano (70') decretó la ventaja. Ya en los descuentos, el lateral Guillermo Guaiquil selló la victoria (90+8'), luego de una extensa revisión en el VAR que ratificó la validez de la tercera cifra.

Esta caída profundizó la crisis de Unión La Calera, que permaneció en el penúltimo lugar con 10 puntos. El combinado dirigido por el argentino Martín Cicotello buscará salir del descenso el próximo sábado ante Palestino.

Mientras que Huachipato, segundo con 22 unidades, intentará mantener su racha ganadora cuando visite a Deportes Concepción el domingo 24 de mayo para no perderle pisada a Colo Colo.

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