Huerta y el momento de Cobresal : De todo el tiempo que llevo acá, nunca sentí una impotencia tan grande

Tras la derrota de Cobresal ante Deportes Limache 5-2 en El Salvador por la séptima fecha de la Liga de Primera, Gustavo Huerta mostró su frustración por el momento que atraviesa el cuadro minero, que actualmente se ubica en puestos de descenso.

"Dentro de todo el tiempo que llevo acá, nunca había sentido una impotencia tan grande al ver al equipo tan mal. No hubo respuesta para contrarrestar al rival. Todas las ventajas que dimos, incluidas las ventajas en la actitud, que es lo que más reclamo", expresó el DT.

"Nos ha tocado perder muchas veces, pero hay formas y formas. Lo de hoy (domingo) fue vergonzoso, sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo mejoramos en cosas mínimas que pedimos: entrega, lucha y actitud. Dentro de esa lucha conseguimos marcar dos goles para achicar el resultado, por lo menos. Pero estoy recontra dolido por la forma en la que perdimos", añadió el estratega.

Por último, Huerta asumió la culpa por el mal momento del equipo. "La responsabilidad es mía, la asumo por perder de esta forma y estar en la posición donde estamos. Debemos recuperarnos, ver qué es lo que pasa y conversar con los jugadores, finalizó