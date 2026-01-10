Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.8°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ignacio Tapia será nuevo refuerzo de Atlético Grau en la liga peruana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El zaguero firmará un contrato por un año.

Ignacio Tapia será nuevo refuerzo de Atlético Grau en la liga peruana
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor chileno Ignacio Tapia será nuevo refuerzo del Atlético Grau de Perú para la temporada 2026.

El jugador de 26 años arribará al elenco peruano como agente libre, tras el término de su contrato con Universidad de Chile, club en el cual disputó 15 partidos la temporada pasada.

El formado en Huachipato firmará un contrato por un año y enfrentará su primer desafio jugando en el extranjero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada