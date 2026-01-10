Ignacio Tapia será nuevo refuerzo de Atlético Grau en la liga peruana

El defensor chileno Ignacio Tapia será nuevo refuerzo del Atlético Grau de Perú para la temporada 2026.

El jugador de 26 años arribará al elenco peruano como agente libre, tras el término de su contrato con Universidad de Chile, club en el cual disputó 15 partidos la temporada pasada.

El formado en Huachipato firmará un contrato por un año y enfrentará su primer desafio jugando en el extranjero.