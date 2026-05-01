Justo antes del Mundial: ANFP confirmó reprogramación del duelo entre la U y O'Higgins

A través del sitio web del Campeonato Chileno, la ANFP concretó la postergación del partido entre Universidad de Chile y O'Higgins, válido por la fecha 13 de la Liga de Primera.

El duelo originalmente debía disputarse el fin de semana del 23 de mayo, al igual que el resto de encuentros, pero debió aplazarse debido a los compromisos internacionales de O'Higgins y los días de descanso establecidos por reglamento.

La particularidad es que el aplazado encuentro será un día antes del inicio de la Copa Mundial 2026 en Norteamérica.

El ente rector del fútbol chileno informó que el choque entre azules y rancagüinos se llevará a cabo en el Estadio Nacional el miércoles 10 de junio a las 20:00 horas. Cuatro días después, ambos equipos cerrarán la primera rueda con sus respectivos duelos por la fecha 15.

Cabe recordar que actualmente el elenco celeste marcha cuarto en la tabla con 19 puntos, dos por debajo de los líderes Deportes Limache y Colo Colo, y dos más que el conjunto laico, sexto con 17 unidades.