La lucha por el "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027 entró en su recta final después de la fecha 28 de la Liga de Primera, con Universidad de Chile a cinco puntos de Universidad Católica y la posibilidad de asegurar matemáticamente el segundo lugar del campeonato en la próxima jornada.

El equipo dirigido por Fernando Gago llegó a 54 puntos gracias a su victoria por 1-0 sobre O'Higgins, mientras los "cruzados" quedaron con 49 unidades luego de perder por 3-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

La calculadora de Universidad de Chile es sencilla: Necesita tres de los seis puntos restantes para asegurar el cupo sin depender de otros resultados. Una victoria ante Deportes Concepción o Unión La Calera le permitirá llegar a 57 unidades, mientras que dos empates también le bastarán para alcanzar 56 puntos y superar el máximo de 55 que puede conseguir Universidad Católica.

El panorama es considerablemente más complicado para la UC, que está obligada a ganar sus dos partidos y esperar que Universidad de Chile sume como máximo un punto. Si los azules pierden ambos encuentros, los "cruzados" llegarán a 55 unidades y superarán los 54 de su rival. En cambio, si la U registra un empate y una derrota, ambos terminarán con 55 puntos y el segundo puesto se definirá por criterios de desempate.

En este último escenario, la diferencia de goles favorece actualmente a Universidad de Chile por +26 contra +16. Universidad Católica necesita descontar esa brecha de diez goles entre los resultados de ambos equipos. Si terminan igualados también en diferencia de goles, la UC tendrá ventaja por cantidad de partidos ganados: Alcanzará 17 victorias contra 16 de los azules.

La definición incluso puede producirse en la fecha 29: Si Universidad de Chile derrota a Deportes Concepción o Universidad Católica empata o pierde frente a Huachipato, los azules asegurarán el "Chile 2" antes de la última jornada.

Así está la calculadora del "Chile 2":

Universidad de Chile: 54 puntos, diferencia de goles +26 y máximo de 60 unidades. Asegura el cupo con una victoria o dos empates.

54 puntos, diferencia de goles +26 y máximo de 60 unidades. Asegura el cupo con una victoria o dos empates. Universidad Católica: 49 puntos, diferencia de goles +16 y máximo de 55 unidades. Necesita ganar sus dos partidos y que la U sume un punto o ninguno. Con igualdad en 55 unidades, también necesita remontar la diferencia de goles.

Los partidos que restan: