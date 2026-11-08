La Calera sigue con vida y Cobresal depende de sí mismo: Así está la lucha por la permanencia

La lucha por evitar el descenso en la Liga de Primera 2026 entró en su etapa decisiva, con seis equipos que todavía tienen posibilidades matemáticas de ocupar uno de los dos últimos lugares.

La victoria de Unión La Calera por 1-0 ante Huachipato y la derrota de Cobresal frente a Universidad de Chile ajustaron aún más las diferencias cuando restan nueve puntos en disputa.

Terminada la fecha 27, Ñublense ocupa el undécimo lugar con 35 puntos, seguido por O'Higgins (31), Audax Italiano (30), Cobresal (27), Universidad de Concepción (26) y Unión La Calera (24). Los dos últimos equipos perderán la categoría, mientras que los restantes buscarán asegurar su permanencia antes de la última jornada.

La calculadora de los equipos comprometidos:

Ñublense: Tiene 35 puntos y puede alcanzar 44. Una victoria le permitirá asegurar matemáticamente la permanencia.

Tiene 35 puntos y puede alcanzar 44. Una victoria le permitirá asegurar matemáticamente la permanencia. O'Higgins: Suma 31 unidades y puede llegar a 40. Necesita seguir sumando para evitar depender de otros resultados.

Suma 31 unidades y puede llegar a 40. Necesita seguir sumando para evitar depender de otros resultados. Audax Italiano: Tiene 30 puntos y un máximo de 39. Su próximo partido ante Cobresal será determinante para ampliar la ventaja sobre la zona de descenso.

Tiene 30 puntos y un máximo de 39. Su próximo partido ante Cobresal será determinante para ampliar la ventaja sobre la zona de descenso. Cobresal: Cuenta con 27 puntos y puede alcanzar 36. Si gana sus tres encuentros, asegurará la permanencia, ya que Universidad de Concepción y Unión La Calera tienen máximos de 35 y 33, respectivamente.

Cuenta con 27 puntos y puede alcanzar 36. Si gana sus tres encuentros, asegurará la permanencia, ya que Universidad de Concepción y Unión La Calera tienen máximos de 35 y 33, respectivamente. Universidad de Concepción: Suma 26 unidades y puede llegar a 35. Incluso ganando sus tres partidos necesitará observar los resultados de sus rivales y eventualmente la diferencia de goles.

Suma 26 unidades y puede llegar a 35. Incluso ganando sus tres partidos necesitará observar los resultados de sus rivales y eventualmente la diferencia de goles. Unión La Calera: Tiene 24 puntos y un máximo de 33. Necesita sumar y superar al menos a dos equipos de los que actualmente están por encima suyo.

Uno de los aspectos más importantes de la definición es que Universidad de Concepción y Unión La Calera se enfrentarán en la fecha 29. Si los "cementeros" ganan sus tres partidos, llegarán a 33 puntos y dejarán al conjunto penquista con un máximo de 32, pero todavía deberán superar a otro rival para escapar de los puestos de descenso.

Para Cobresal, el escenario es más favorable, porque depende exclusivamente de sus resultados para salvarse. El conjunto "minero" recibirá a Audax Italiano, visitará a Ñublense y cerrará como local ante Colo Colo. Una campaña perfecta le garantizará superar a los dos últimos equipos, mientras que cualquier tropiezo podría obligarlo a esperar otros marcadores.

Los partidos que restan en la lucha por la permanencia:

Ñublense: Universidad de Concepción (visita), Cobresal (local) y Huachipato (visita).

Universidad de Concepción (visita), Cobresal (local) y Huachipato (visita). O'Higgins: Universidad de Chile (local), Everton (visita) y Coquimbo Unido (local).

Universidad de Chile (local), Everton (visita) y Coquimbo Unido (local). Audax Italiano: Cobresal (visita), Palestino (local) y Deportes La Serena (visita).

Cobresal (visita), Palestino (local) y Deportes La Serena (visita). Cobresal: Audax Italiano (local), Ñublense (visita) y Colo Colo (local).

Audax Italiano (local), Ñublense (visita) y Colo Colo (local). Universidad de Concepción: Ñublense (local), Unión La Calera (visita) y Universidad Católica (local).

Ñublense (local), Unión La Calera (visita) y Universidad Católica (local). Unión La Calera: Palestino (visita), Universidad de Concepción (local) y Universidad de Chile (visita).

La diferencia de goles también puede resultar decisiva en caso de igualdad de puntos. Actualmente, Cobresal tiene -11, Audax Italiano -8, O'Higgins y Ñublense -10, Unión La Calera -19 y Universidad de Concepción -27. Según las bases del torneo, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles y el segundo, la cantidad de partidos ganados.