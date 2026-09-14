La Liga de Primera entra en receso: Las razones de la extensa pausa hasta octubre

Después de disputarse el grueso de la fecha 23, la Liga de Primera entrará en un receso en su programación regular que se extenderá hasta el viernes 9 de octubre, cuando comenzará la jornada 24 del campeonato.

El calendario dejó concentrada esta pausa debido a la combinación de las Fiestas Patrias, la disputa de la Copa Chile y la fecha FIFA de septiembre y octubre, que desde 2026 contempla una ventana internacional más extensa.

Fiestas Patrias y la Copa Chile ocupan septiembre

El primer factor es la celebración de las Fiestas Patrias, que interrumpe la programación habitual del fútbol nacional durante la semana del 18 de septiembre. Inmediatamente después será el turno de la Copa Chile, cuyos octavos de final se disputarán mayoritariamente entre el 22 y el 27 de septiembre.

En esa instancia tendrán participación varios equipos de Primera División, entre ellos Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Everton, O'Higgins, Ñublense, Deportes Concepción y Unión La Calera. Además, la revancha entre Coquimbo Unido y Cobreloa quedó fijada para el miércoles 7 de octubre.

Una extensa fecha FIFA

El otro elemento que explica la pausa es la ventana internacional. Desde 2026, la FIFA estableció para fines de septiembre y comienzos de octubre un período de 16 días destinado a las selecciones nacionales, en lugar de las ventanas separadas que existían anteriormente en ambos meses.

La selección chilena aprovechará este período para disputar tres amistosos en Norteamérica: ante Canadá el 26 de septiembre, Estados Unidos el 29 y México el 6 de octubre, compromisos para los cuales los clubes deben liberar a sus jugadores convocados.

Los partidos que sí se jugarán durante el receso

La pausa corresponde a la programación normal de fechas completas de la Liga de Primera, ya que existen dos compromisos pendientes que se disputarán durante este período. El miércoles 16 de septiembre se completarán los 22 minutos restantes del suspendido partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, correspondiente a la fecha 21, mientras que el viernes 2 de octubre Universidad de Concepción recibirá a Huachipato por la fecha 23.

¿Cuándo vuelve la Liga de Primera?

La fecha 24 comenzará el viernes 9 de octubre a las 20:00 horas con Universidad de Chile ante Ñublense en el Estadio Nacional.

El sábado 10 jugarán Cobresal ante Universidad de Concepción a las 15:00 horas, Huachipato frente a O'Higgins a las 17:30 y Universidad Católica contra Audax Italiano a las 20:00.

La jornada terminará el domingo 11 con Everton-Deportes La Serena a las 12:30 horas, Coquimbo Unido-Colo Colo a las 15:00, Deportes Concepción-Unión La Calera a las 17:30 y Deportes Limache-Palestino a las 20:00.