Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La lucha por la permanencia en la penúltima fecha de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
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La penúltima fecha de la Liga de Primera tiene cuatro partidos en simultáneo que pueden definir el descenso, mientras Unión La Calera y Universidad de Concepción protagonizan el duelo entre equipos más comprometidos.
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