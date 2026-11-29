La penúltima fecha de la Liga de Primera tiene cuatro partidos en simultáneo que pueden definir el descenso, mientras Unión La Calera y Universidad de Concepción protagonizan el duelo entre equipos más comprometidos.

Sigue la jornada decisiva en Cooperativa.cl:

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción, 20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

20:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Audax Italiano vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Ñublense vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

20:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". Everton vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio Sausalito.

Revisa en vivo la parte baja de la tabla de posiciones en la fecha 29 de la Liga de Primera 2026:

12. O'Higgins, 31 puntos (-11)

O'Higgins, 31 puntos (-11) 13. Cobresal, 30 (-9)

Cobresal, 30 (-9) 14. Audax Italiano, 30 (-10)

Audax Italiano, 30 (-10) 15. Unión La Calera, 27 (-18) ▼

Unión La Calera, 27 (-18) ▼ 16. U. de Concepción, 26 (-28) ▼

▼ Zona de Descenso