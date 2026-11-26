"La mejor pelea del año" en la liga norteamericana de hockey sobre hielo se registró en el duelo entre Boston Bruins y Winnipeg Jets, que perdieron 2-4 los locales en Massachusetts.

Sin embargo, el resultado pasó segundo plano a raíz de la pelea que durante el primer período protagonizaron Tanner Jeannot y Tyrel Bauer, algo bastante normal en la NHL, pero que los jugadores ahora llevaron a otro nivel, como si fuera un ring de boxeo.

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