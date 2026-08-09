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La programación de la fecha 19 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda en Cooperativa.cl
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La Liga de Primera continuará a partir de este viernes 14 de agosto, con el desarrollo de la fecha 19, en donde el líder Colo Colo recibirá a O'Higgins en el Estadio Monumental.
El escolta Universidad de Chile visitará a Deportes Limache, y la UC quedará con un partido pendiente para el miércoles 26 de agosto, ante Coquimbo Unido, debido a los compromisos internacionales de ambos equipos en la Copa Libertadores.
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