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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la fecha 19 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La Liga de Primera continuará a partir de este viernes 14 de agosto, con el desarrollo de la fecha 19, en donde el líder Colo Colo recibirá a O'Higgins en el Estadio Monumental.

El escolta Universidad de Chile visitará a Deportes Limache, y la UC quedará con un partido pendiente para el miércoles 26 de agosto, ante Coquimbo Unido, debido a los compromisos internacionales de ambos equipos en la Copa Libertadores.

Revisa la programación de la fecha 19:

Viernes 14 de agosto

  • Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena. 19:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 15 de agosto

  • Deportes Limache vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"
  • Everton vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Sausalito

Domingo 16 de agosto

  • Ñublense vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Cobresal vs. Deportes Concepción. 15:00 horas. Estadio El Cobre
  • Colo Colo vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 17 de agosto

  • Palestino vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Miércoles 26 de agosto

  • Coquimbo Unido vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

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