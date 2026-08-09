La programación de la fecha 19 de la Liga de Primera

La Liga de Primera continuará a partir de este viernes 14 de agosto, con el desarrollo de la fecha 19, en donde el líder Colo Colo recibirá a O'Higgins en el Estadio Monumental.

El escolta Universidad de Chile visitará a Deportes Limache, y la UC quedará con un partido pendiente para el miércoles 26 de agosto, ante Coquimbo Unido, debido a los compromisos internacionales de ambos equipos en la Copa Libertadores.

Revisa la programación de la fecha 19:

Viernes 14 de agosto

Universidad de Concepción vs. Deportes La Serena. 19:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 15 de agosto

Deportes Limache vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Estadio "Lucio Fariña" Everton vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Sausalito

Domingo 16 de agosto

Ñublense vs. Unión La Calera. 12:30 horas . Estadio "Nelson Oyarzún"

. Estadio "Nelson Oyarzún" Cobresal vs. Deportes Concepción. 15:00 horas . Estadio El Cobre

. Estadio El Cobre Colo Colo vs. O'Higgins. 17:30 horas. Estadio Monumental

Lunes 17 de agosto

Palestino vs. Huachipato. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Miércoles 26 de agosto