La programación de la fecha 29 de la Liga de Primera

Con partidos en simultáneo se disputará la fecha 29 de la Liga de Primera, instancia donde se mantendrá la lucha por alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores, la disputa por llegar a la Copa Sudamericana y la siempre infausta pelea por evitar el descenso.

Más allá de ello también llama la atención el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, duelo donde los azules buscarán poner fin a la histórica racha de los piratas y evitar así que el equipo de Esteban González supere un récord que ostenta el "Ballet Azul".

Además, Cobresal y Colo Colo protagonizarán una verdadera final en su afán por llegar a Sudamericana.

Mira acá la agenda

Viernes 28 de noviembre

Cobresal vs. Colo Colo. 18:30 horas. Estadio El Cobre

Sábado 29 de noviembre

Huachipato vs. Universidad Católica. 12:00 horas. Estadio Huachipato

Deportes La Serena vs. Palestino. 18:00 horas. Estadio La Portada

Domingo 30 de noviembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Everton vs. Deportes Iquique. 18:00 horas. Sausalito

Unión Española vs. O'Higgins. 18:00 horas. Estadio Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Martes 2 de diciembre