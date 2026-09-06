La Serena derribó a Ñublense para sostener su alza y soñar con la zona de copas

Deportes La Serena respondió como local en La Portada y festejó un crucial 2-1 sobre Ñublense, que significó arremeter en la tabla de la Liga de Primera, que desarrolla su fecha 22.

Fueron los chillanejos quienes comenzaron con ventaja en La Portada, gracias a un golazo de Ignacio Tapia en el minuto 41. Sin embargo, el 0-1 duró poco, pues Felipe Chamorro empató a los 45'.

La solución granate llegó desde la banca, con el ingreso de Matías Pinto y la rápida conquista del triunfo a los 88'.

Pese al gol de la victoria, La Serena sufrió un revés en el final, pues Lucas Alarcón fue expulsado a los 90+5' tras una revisión de Héctor Jona en el VAR.

Así, la escuadra de Felipe Gutiérrez lleva cuatro partidos consecutivos sin derrotas y saltó momentáneamente al noveno lugar con 30 puntos, olvidándose de la zona de descenso que abre Cobresal con 21.

Además, La Serena se ilusionó con los puestos de Copa Sudamericana, pues Ñublense está a solo dos unidades; por ahora en el sexto lugar a la espera de lo que haga Deportes Limache (30) y Cobresal el lunes 7 de septiembre para cerrar la fecha.