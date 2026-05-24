La Serena extendió mala racha de Deportes Limache y volvió al triunfo en la Liga de Primera

Deportes La Serena volvió al triunfo tras golear 4-1 a Deportes Limache en el Estadio La Portada por la fecha 13 de la Liga de Primera y se despegó de la parte baja de la tabla de posiciones.

Los primeros pasajes del encuentro fueron parejos, pero al minuto 19 del encuentro el delantero argentino Nicolás Stefanelli (19') abrió el marcador y mandó con ventaja a los "Papayeros" al descanso.

En el complemento, el conjunto local se hizo fuerte y logró aumentar la ventaja en dos minutos a través de un cabezazo de Felipe Chamorro (54') y Diego Rubio (56'). Pese a estar golpeados los "Tomateros" lograron descontar a través de Marcos Arturia (58').

En los minutos finales, Joaquín Gutiérrez anotaba el cuarto del encuentro, pero terminó siendo anulado. El cuadro dirigido por Felipe Gutiérrez logró cerrar el encuentro con otro tanto de Felipe Chamorro (84').

Con esta victoria, Deportes La Serena escaló hasta la posición 12 con 17 puntos, a seis de la zona de descenso, por su parte Deportes Limache, que sumó su tercera fecha sin victorias, se quedó en el tercer puesto con 21 unidades.

El siguiente encuentro de los "Papayeros" será de local frente a Colo Colo el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas, mientras que los "Tomateros" recibirá a Coquimbo Unido el domingo 31 de mayo a las 12:30 horas.