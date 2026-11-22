Deportes La Serena se metió de lleno en la disputa por la clasificación a la Copa Sudamericana después de vencer por 1-2 a Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" de Quillota, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Durante una primera fracción disputada con excesiva fricción en el mediocampo y escasa profundidad, ambos elencos carecieron de precisión en los metros finales y se marcharon al descanso con el marcador en blanco.

Las acciones se encendieron apenas reanudado el cotejo, momento en que Diego Rubio adelantó a la visita con un disparo esquinado a los 16 segundos del complemento (46'), aunque Daniel Castro emparejó las cifras de penal tras una mano en el área de Ian Rasso (53').

No obstante, el elenco forastero mantuvo el aplomo tras la paridad y sentenció la diferencia definitiva gracias a Jeisson Vargas, quien capturó un rebote en el área chica para batir al portero César Dutra (67').

A falta de dos fechas para que termine el torneo, el cuadro de Felipe Gutiérrez alcanzó 40 unidades en el séptimo casillero e igualó la línea de Deportes Limache y Everton en la pugna por boletos internacionales.

Ahora, el "granate" le toca una dura visita al campeón Colo Colo este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Monumental, mientras que el conjunto "tomatero" medirá fuerzas el mismo día ante Coquimbo Unido a las 18:00 (21:00 GMT).