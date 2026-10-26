La U goleó a Everton para acortar distancia con el líder y llegar encendida al clásico con la UC

Universidad de Chile aprovechó su gran oportunidad en la fecha 25 de la Liga de Primera y goleó 4-1 a Everton para presionar con todo en la zona alta del torneo.

El comienzo del partido fue un duro mano a mano en el centro de la cancha. Ambos elencos disputaron férreamente la posesión. En medio de la refriega Ignacio González realizó dos de varias atajadas en el pórtico "ruletero".

El cero se rompió justo a la media hora, con el saque largo de Gabriel Castellón para el centro de Maximiliano Guerrero y el gol Eduardo Vargas.

Everton tuvo un par de avances, pero González volvió a evitar más caídas en su portería. Además, la visita tuvo la lesión del delantero Nicolás Montiel poco antes del descanso.

La U repitió la dinámica del 1-0 para anotar su segunda cifra a los 45+4': Centro de Guerrero y llegada de Vargas por el centro del área.

Guerrero, autor de las asistencias para todos los goles azules, habilitó por vía aérea a Agustín Arce, quien solo tuvo que poner la cabeza en el 3-0 al minuto 57.

La segunda etapa fue de total comodidad para la U, administrando la ventaja y las cargas con varias modificaciones. Cristian Palacios cobró la "ley del ex" para descontar a los 79', pero tras el saque desde el medio Vargas completó su triplete y cerró la cuenta.

En los últimos minutos hubo grandes ocasiones de gol, tanto para el segundo gol viñamarino como para el quinto de la U. Finalmente, la gran incidencia fue la expulsión de Lucas Soto en la visita (85') por un golpe en el estómago a Tobías Reinhart.

Con este resultado, la U se acercó a siete puntos del líder Colo Colo, aprovechando su empate con Palestino. Además, se alejó a seis unidades de Universidad Católica en la carrera por el "Chile 2" a Copa Libertadores y la antesala de su clásico el domingo 1 de octubre en el Claro Arena (17:15 horas).

En cuanto a Everton, quedó rezagado en miras a la Copa Libertadores, con 39 unidades: Abre los puestos de Sudamericana con Palestino (38) y Deportes Limache (37) pisándole los talones.

Ficha del Unviersidad de Chile vs. Everton:

U. DE CHILE (4): Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia (61' 17. Fabián Hormazábal; Charles Aránguiz [C] (61' Lucas Barrera), Tobías Reinhart; Maximiliano Guerrero, Marcelo Morales (61' Nicolás Fernández); Agustín Arce (81' Marcelo Díaz) ; Ignacio Vásquez (73' 9. Octavio Rivero), Eduardo Vargas. DT: Fernando Gago

EVERTON (1): Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal (58' Hugo Magallanes), Diego Oyarzún [C], Nicolás Baeza (58' Braian Martínez); Joaquín Moya (74' Gustavo Charrupí) , Benjamín Berríos, Alan Medina; Julián Alfaro (74' Cristian Palacios), Nicolás Montiel (44' Josué Ovalle), Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto

ESTADIO: El Teniente, Rancagua

ARBITRO: Franco Jiménez

PÚBLICO: 7.474 espectadores

GOLES: 1-0: 30' Eduardo Vargas (UCH); 2-0: 45+4' Eduardo Vargas (UCH); 3-0: 57' Agustín Arce (UCH); 1-3: 79' Cristian Palacios (EVE); 4-1: 80' Eduardo Vargas (UCH)

TARJETAS AMARILLAS: 11' Joaquín Moya (EVE); 54' Julián Alfaro (EVE); 67' Nicolás Fernández (UCH); 69' Braian Martínez (EVE)