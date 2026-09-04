La U intentará disipar dudas ante un Coquimbo Unido que quiere entrar en zona de copas

Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, este sábado a las 20:00 horas (00:00 GMT), en la fecha 22 de la Liga de Primera, en un duelo en donde los azules intentarán disipar las dudas tras las dos últimas derrotas, ante un cuadro pirata que quiere los puntos para pelear en la zona de copas.

El cuadro azul está en el tercer lugar con 36 puntos, 16 del líder Colo Colo y superado por la UC solo por la diferencia de gol, por lo que necesita la victoria para mantener la presión en la pelea por el cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Fernando Gago vienen de sufrir derrotas ante Colo Colo en el Superclásico y ante Universidad de Concepción, asi que buscarán la victoria ante su gente en casa, para redimirse, disipar dudas y recuperar las buenas sensaciones que tenía el equipo antes de estos tropiezos.

La formación azul será con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Bastián Arce; Maxi Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Coquimbo Unido, por su parte, está en el noveno lugar, con 29 puntos, y con una victoria se puede meter en la zona de copas, desplazando y metiendo presión a Ñublense, que está sexto.

Los pupilos de Hernán Caputto celebraron a mediados de semana, un triunfo ante U. de Concepción en un partido pendiente, y tratarán de dar la sorpresa en el Estadio Nacional.

La posible oncena de los piratas será con Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Cordero; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Benjamín Chandía, Nicolás Johansen.

El duelo será arbitrado por Cristián Garay y el VAR estará a cargo de Fernando Véjar.

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