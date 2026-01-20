La U omitió a Colo Colo en el anuncio de Lucero

Universidad de Chile a través de su página oficial publicó el comunicadado del fichaje del delantero argentino Juan Martín Lucero, en el cual omitieron a Colo Colo cuando se menciona la trayectoria del atacante.

Después de una larga teleserie, se hizo oficial el arribo del exColo-Colo al cuadro laico. En su comunicado, Universidad de Chile destacó la trayectoria del delantero argentino repasando los clubes en los que militó en cada país, sin embargo, llamó la atención que en el apartado correspondiente a Chile no se mencionó de manera explícita su paso por el elenco albo.

"Con el tiempo, su trayectoria le permitió conocer el fútbol chileno, además de completar exitosos pasos en Argentina (Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield), Malasia (Johor Darul Takzim), México (Club Tijuana) y Brasil (Fortaleza)", comunicó el club.

En la presentación oficial, Lucero hizo el famoso gesto de los azules, dejando atrás su pasado en el cacique.

¿Quiénes son los refuerzos de la U para 2026?

La llegada de Lucero se dilató por algunas semanas, generando dudas entre los hinchas, pero finalmente su arribo se suma a las llegadas del técnico Francisco "Paqui" Meneghini, el mediocampista Lucas Romero y los delanteros Eduardo Vargas y Octavio Riveros.

¿Dónde ha jugado Juan Martín Lucero?

Juan Martín Lucero, de 34 años, comenzó su carrera en Defensa y Justicia, para luego jugar en Independiente, Johor (Malasia), Tijuana (México), Godoy Cruz, Vélez, Colo Colo y el mencionado Fortaleza.

En su carrera, Lucero suma 472 partidos disputados y 141 goles.