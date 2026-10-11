La U sale a recortar distancias con el líder de la Liga en su encuentro con Ñublense

Universidad de Chile recibe este lunes a Ñublense, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la fecha 24 de la Liga, con la misión de recortar distancia con el líder Colo Colo.

Los azules llegan al duelo en el tercer puesto con los mismos 42 puntos de Universidad Católica, cuyo duelo ante Audax Italiano fue suspendido por el aluvión en Las Condes, y el objetivo es quedarse con los tres puntos para acercarse a los albos, que sufrieron una goleada por 5-2 en su visita a Coquimbo Unido.

Además, la U es presionada por Everton, que ganó y quedó con 39 unidades, encendiendo la pelea por los cupos a copas internacionales.

Si bien en la Primera División el conjunto de Fernando Gago tiene dos victorias al hilo, en la Copa Chile sumó algunas dudas en su funcionamiento.

El "Bulla" empató con Everton, pero avanzó gracias al 1-0 de su controversial partido de ida suspendido en Sausalito, y reanudado en el Nacional el mismo día de la revancha. Luego, sufrió una dura derrota en su visita a Deportes Antofagasta por 2-0.

El conjunto estudiantil además deberá trasladarse de la capital, pues será local en El Teniente de Rancagua ante la imposibilidad de usar el Nacional por los conciertos de BTS, y la caída del Santa Laura como opción.

La U formará con Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Agustín Arce, Marcelo Morales; Maxi Guerrero y Eduardo Vargas.

En el lado chillanejo, Ñublense atraviesa un mal momento en la temporada, pese a que en su último partido ganó.

Los rojos vencieron 2-1 a Deportes Puerto Montt en casa, pero quedaron eliminados de la Copa Chile ya que la ida fue una caída por 2-0 en el Chinquihue.

Antes de la fecha FIFA, los "Diablos Rojos" de Juan José Ribera ya acumulaban cuatro derrotas consecutivas por el Campeonato Nacional, ante Deportes Concepción (0-1), Deportes Limache (2-0), Deportes La Serena (2-1) y Everton (1-3).

Aquella racha los relegó en la tabla, pero aún están cerca de retornar a los puestos de Copa Sudamericana: Son novenos con 32 puntos, a dos de Huachipato.

El partido arrancará a las 17:00 horas con arbitraje de Cristian Garay y podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato de Cooperativa Deportes.