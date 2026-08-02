La U superó a Huachipato y se afianzó como escolta de Colo Colo en la Liga de Primera

Universidad de Chile venció por 2-0 a Huachipato en el Estadio Nacional por la fecha 17 de la Liga de Primera y se consolidó en la segunda plaza del certamen, rebasando a Universidad Católica y manteniéndose a 12 puntos del liderato de Colo Colo.

El combinado dirigido por Fernando Gago llegó a este encuentro bajo la sombra de su crisis insitucional en el marco del caso Sartor. No obstante, el dominio fue tal que en varios pasajes se mostró mejor que su rival, quien sufrió la expulsión de Maximiliano Rodríguez (24').

No fue hasta el complemento que el cuadro "azul" tradujo su superioridad numérica gracias a una sensacional tijera de Eduardo Vargas (54'). Minutos más tarde, Marcelo Morales estiró las cifras (66') con un potente disparo de media distancia que se desvió en el defensor Guillermo Guaiquil.

Con este resultado, Universidad de Chile se consolidó en el segundo puesto del Campeonato Nacional con 30 unidades y buscará sostener esto en la próxima jornada cuando reciba a Palestino el 9 de agosto.

Por su parte, Huachipato se estancó con 24 puntos en el séptimo casillero y deberá remediar esto ante Everton en Talcahuano el sábado 8 del mencionado mes.