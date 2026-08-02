Chile retomó su presencia diplomática en Venezuela con la llegada de delegado

El director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, el diplomático Hernán Núñez, arribó este domingo a Caracas para concretar en terreno las coordinaciones que permitan la reactivación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela, proceso que busca restablecer progresivamente la atención a la comunidad de ambos países.

En el marco de su misión, la autoridad "comenzará una revisión de las gestiones administrativas y operativas que se requieren para comenzar la atención al público, que incluye trámites como la emisión de documentos de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la entrega de asistencia consular en emergencias, entre otros", señaló la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, la agenda oficial incluye reuniones de trabajo con autoridades venezolanas para definir el despliegue técnico.

El arribo de Núñez sigue a la hoja de ruta informada el pasado jueves por las administraciones de ambos países para la normalización progresiva de los vínculos bilaterales, partiendo por el ámbito consular.

El anuncio de acercamiento generó reacciones en Caracas, donde la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó al Mandatario chileno, José Antonio Kast, a "marchar juntos" en una agenda de amistad y cooperación regional.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que "contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones".

De igual manera, el titular de la diplomacia chilena recalcó que "se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales".

De acuerdo con estimaciones oficiales del Ministerio de RR.EE., actualmente residen cerca de 25.000 chilenos en Venezuela.