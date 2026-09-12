La U visita a un encendido Deportes La Serena con la misión de sostener su invicto de este año

La escuadra "azul" llega a la cita en la tercera ubicación con 39 puntos, debajo de Universidad Católica solo por la diferencia de gol. No obstante, el 4-2 frente a Coquimbo en el Nacional se suma al dominio reciente sobre los "papayeros", rival al que goleó por 4-0 en la primera rueda del torneo y por 5-0 en la Copa de la Liga.

Para esta ocasión, Fernando Gago optará por formar con: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo; Tobías Reinhart, Israel Poblete; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero; Agustín Arce; Gonzalo Reyna y Eduardo Vargas.

En la vereda local, el presente es auspicioso los de Felipe Gutiérrez, quienes marchan en la octava plaza con 30 positivos tras hilvanar cinco jornadas consecutivas sin conocer de derrotas, teniendo festejos ante Unión La Calera y Ñublense en las últimas jornadas.

Con el arbitraje de Mathías Riquelme, todos los detalles de este choque los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.