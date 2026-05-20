La U y Altamirano fueron citados al Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina decidió citar a Universidad de Chile y a Javier Altamirano por sendos expedientes abiertos luego del partido que el cuadro azul jugó en El Salvador ante Cobresal (derrota por 1-0) en el marco de la Copa de la Liga.

De acuerdo a lo informado por el ente al cuadro azul se le citó por una denuncia realizada por la gerencia de Ligas en torno a la ausencia de un jugador a una entrevista.

En tanto, al mediocampista se le citó por usar una indumentaria no oficial en el segundo tiempo del partido al vestir medias blancas debajo de las azules.

En la citación también aparece el club Cobresal luego de que en el mismo informe se denunciara que el plantel ingresó al campo de juego con hijos de jugadores, en una actividad que "no estaba autorizada por Ligas Profesionales".

Todas las citaciones fueron hechas para el próximo martes 26 en audiencias que serán telemáticas.