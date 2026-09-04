La UC quiere mantenerse como escolta y frenar el alza de Everton en la Liga

Universidad Católica visita a Everton este sábado, a la 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 22 de la Liga de Primera, en un duelo de rivales directos en la parte alta de la tabla.

El cuadro Cruzado, dirigido por Daniel Garnero, está en el segundo lugar, como escolta de Colo Colo, con 36 puntos, igualado con U. de Chile, pero con mejor diferencia de gol.

La UC viene de lograr dos triunfos consecutivos, a Coquimbo Unido y O'Higgins, y espera mantener el tranco ganador para evitar que el líder Colo Colo siga tomando distancia en la cima.

Para el compromiso, Garnero recupera a dos piezas, Fernando Zuqui y Cristián Cuevas, aunque solo el argentino volverá a la titularidad.

La formación será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez, Fernando Zuqui; Clemente Montes, Diego Corral y Fernando Zampedri.

Everton, por su parte, está al acecho en la parte alta, en el cuarto lugar con 33 puntos, y con una victoria se meterá de lleno en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores.

La posible oncena que usará el DT Walter Ribonetto será con Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel.

El duelo será arbitrado por José Cabero y el VAR estará a cargo de Mathías Riquelme.

Todos los detalles los podrás escuchar desde las 17:30 horas, en la señal radial de Cooperativa Deportes, y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.