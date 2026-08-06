La UC quiere retomar el rumbo ante Cobresal y sumar confianza antes de la visita a Estudiantes

Universidad Católica quiere terminar su mala racha este viernes en su duelo contra Cobresal, en el inicio de la fecha 18 de la Liga de Primera, y buscará sumar confianza antes de la visita a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Daniel Garnero lleva tres partidos consecutivos sin ganar: Una goleada ante San Luis en COpa Chile, un empate ante La Serena y una dura caída por 3-0 ante Deportes Concepción el pasado fin de semana, por lo que necesita con obligación sumar puntos.

La urgencia por ganar no solo es para terminar la negativa racha, sino también para reengancharse en la pelea por el título: Los Cruzados bajaron al tercer puesto de la tabla, con 27 puntos, a tres del escolta, Universidad de Chile, y a 15 unidades del líder Colo Colo.

Además, los Cruzados quieren ganar para llegar sin dudas al duelo de ida de octavos de la Copa Libertadores, ante Estudiantes de La Plata en Argentina, el martes a las 20:30 horas (00:30 GMT).

Para este compromiso ante Cobresal, la principal novedad será Francisco Daza, joven canterano de 18 años, quien debutará en el primer equipo. Jugará en el lateral derecho, debido a la lesión de Sebastián Arancibia.

También retorna a la titularidad el arquero Vicente Bernedo, quien cumplió su castigo por los incidentes en el clásico.

La formación de la UC será con Vicente Bernedo; Francico Daza, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Diego Corral.

Cobresal, por su parte, afronta con urgencia la visita a San Carlos de Apoquindo, ya que marcha en el penúltimo lugar de la tabla, en zona de descenso.

Los mineros tienen 17 puntos, cuatro más que el colista, Unión La Calera, y a dos de Audax Italiano, La Serena y Universidad de Concepción, por lo que un triunfo le permitirá saltar en la tabla y tomar un gran respiro.

La posible oncena de Cobresal será con Alejandro Santander; Aaron Astudillo, Christian Moreno, José Tiznado, Antonio Castillo; César Yanis, Juan Fuentes, Felipe Villagrán; Julián Brea, Steffan Pino y Janpol Morales.

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