Carabineros recuperó más de seis toneladas de carne robada: 13 sujetos fueron detenidos

Un operativo del OS-9 de Carabineros terminó este sábado con 13 personas detenidas y la recuperación de más de seis toneladas de carne, avaluadas en 85 millones de pesos, tras el robo de un camión cargado en el sector de Batuco, en la comuna de Lampa.

El procedimiento se originó el martes luego de que funcionarios policiales detectaran la descarga de mercadería desde un tracto camión sustraído.

Al verse descubiertos, los antisociales intentaron huir y uno de ellos disparó contra personal policial, sin dejar personas lesionadas. La persecución finalizó cuando el vehículo de los sospechosos colisionó con otro camión, lo que permitió las primeras cinco detenciones.

En la misma jornada se logró la captura de otros seis involucrados y, este sábado, se concretó el arresto de los últimos dos imputados.

El fiscal Felipe Olivarí, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, informó que se trató de un "robo con intimidación a un camión que transportaba carne que venía de Paraguay. Se detuvo a siete personas que se encontraban manipulando parte de la carga robada".

"Se siguieron realizando diligencias, ya que la víctima vio que estaban vendiendo parte de su carne en Cerro Navia, a través de redes sociales. Se concurrió a esa comuna y se recuperaron 30 kilos más de esta carne. Se detuvo a dos personas por el delito de receptación y éstas declararon que habían comprado en un domicilio en la comuna de Renca", agregó.

El persecutor detalló que en ese lugar "se detuvo a otras dos personas y se recuperaron otros 60 kilos de carne, y (ellos) dijeron que los compraron en un domicilio en Recoleta. Y el día de hoy, en un frigorífico, se detuvo a otros dos sujetos y se recuperó gran parte de la carga que fue robada el martes: estamos hablando de más de 6.100 kg de carne".

"Robar la mercadería y distribuirla en diferentes partes"

En tanto, el coronel Cristian Candia León, jefe del Departamento de Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, detalló que la organización criminal "se dedicada principalmente al robo con intimidación a camiones de carga: robar la mercadería que estos camiones transportaban y distribuirla en diferentes partes de Santiago".

"Toda la línea de quienes comercializaban y distribuían todos estos elementos estaba la comuna de Cerronavia, de Renca y de Recoleta. El modus operandi era detener este camión a través de la intimidación, bajar a los conductores y proceder a destruir toda esta carga", indicó.