La UC y Colo Colo encabezaron los saludos del fútbol chileno por el día de San Valentín

Como cada 14 de febrero a nivel internacional se celebra el día de San Valentín, y los clubes del fútbol chileno se hicieron presentes con sus saludos para celebrar el amor.

Universidad Católica fue de los primeros equipos en destacar el día de los enamorados –también conocido como "día del amor y la amistad–, con el goleador y cumpleañero Fernando Zampedri como imagen.

A los "Cruzados" poco después se sumó Colo Colo, que publicó un video con testimonios de sus hinchas en el Monumental. Posteriormente, los albos lanzaron en Instagram el concurso "14F en la Ruca" por una experiencia especial en el partido de este domingo ante Unión La Calera.

Luego de la UC y el "Cacique" se sumaron más equipos nacionales, entre ellos Universidad de Chile, cuadro que aprovechó de conmemorar de forma conjunta el nacimiento del mítico Carlos Campos.

Audax Italiano, en tanto, sacó a relucir su creatividad con frases románticas y amorosas inspiradas en sus jugadores y el fútbol.

Deportes Limache, desde su nueva cuenta de Instagram, jugó con la coincidencia de su duelo con O'Higgins: "No puedo amor, hoy juega Limache".

Otros conjuntos como el propio O'Higgins, Palestino o Deportes Iquique lanzaron sus saludos, mezclando frases conmemorativas y sus máximas figuras en portada.

- Revisa los saludos del fútbol chileno este 14 de febrero: