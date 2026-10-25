Limache complicó más a U. de Concepción y se instaló en zona de Sudamericana

Deportes Limache logró un importante y esforzado triunfo 0-1 en su visita a la complicada Universidad de Concepción, por la fecha 25 de la Liga de Primera, para saltar a los puestos de clasificación para copas internacionales.

El defensor Augusto Aguirre subió al ataque y recibió una falta penal en el límite del área. Daniel "Popín" Castro se encargó de anotar la única cifra del partido al minuto 18.

Pero no todo fue alegría para el elenco "tomatero", pues la UdeC tuvo el control del partido y buscó constantemente la igualdad.

Para lamento del alicaído "campanil" sus numerosos acercamientos no se tradujeron en puntería hacia el arco ni en el ansiado empate. Tras varios minutos de nerviosismo por los embates penquistas al área, llegó el pitazo final que selló la victoria forastera.

Con este resultado Deportes Limache alcanzó los 37 puntos y cierra las posiciones de Copa Sudamericana, desplazando a Huachipato (35) del sexto lugar.

La UdeC, en tanto, se mantuvo con 23 puntos en el penúltimo lugar, a solo dos del colista Unión La Calera que venció a Universidad Católica, y quedó a tres unidades del 14°, Cobresal, que igualó ante O'Higgins (28).