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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Limache complicó más a U. de Concepción y se instaló en zona de Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Por el lado del "Campanil", se estancaron en la encendida lucha por evitar el descenso.

Limache complicó más a U. de Concepción y se instaló en zona de Sudamericana
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Deportes Limache logró un importante y esforzado triunfo 0-1 en su visita a la complicada Universidad de Concepción, por la fecha 25 de la Liga de Primera, para saltar a los puestos de clasificación para copas internacionales.

El defensor Augusto Aguirre subió al ataque y recibió una falta penal en el límite del área. Daniel "Popín" Castro se encargó de anotar la única cifra del partido al minuto 18.

Pero no todo fue alegría para el elenco "tomatero", pues la UdeC tuvo el control del partido y buscó constantemente la igualdad.

Para lamento del alicaído "campanil" sus numerosos acercamientos no se tradujeron en puntería hacia el arco ni en el ansiado empate. Tras varios minutos de nerviosismo por los embates penquistas al área, llegó el pitazo final que selló la victoria forastera.

Con este resultado Deportes Limache alcanzó los 37 puntos y cierra las posiciones de Copa Sudamericana, desplazando a Huachipato (35) del sexto lugar.

La UdeC, en tanto, se mantuvo con 23 puntos en el penúltimo lugar, a solo dos del colista Unión La Calera que venció a Universidad Católica, y quedó a tres unidades del 14°, Cobresal, que igualó ante O'Higgins (28).

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 25 55 +23 Libertadores
2 Universidad de Chile 24 45 +22 Libertadores
3 Universidad Católica 24 42 +16 Duelo Chile 4
4 Everton 24 39 +13 Sudamericana
5 Palestino 25 38 +3 Sudamericana
6 Deportes Limache 25 37 +9 Sudamericana
7 Huachipato 25 35 -5 -
8 Ñublense 25 35 -8 -
9 Deportes La Serena 25 33 -3 -
10 Coquimbo Unido 25 32 +1 -
11 Deportes Concepción 25 32 -3 -
12 Audax Italiano 24 29 -5 -
13 O'Higgins 25 28 -10 -
14 Cobresal 25 26 -10 -
15 U. de Concepción 25 23 -23 Descenso
16 Unión La Calera 25 21 -19 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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