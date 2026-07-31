Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Los resultados de la fecha 17 en la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Liga de Primera vive una nueva jornada de acción con el desarrollo de la fecha 17, que se extenderá desde fines de julio a inicios de agosto.
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Viernes 31 de julio
Sábado 1 de agosto
Domingo 2 de agosto