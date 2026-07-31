Los resultados de la fecha 17 en la Liga de Primera

La Liga de Primera vive una nueva jornada de acción con el desarrollo de la fecha 17, que se extenderá desde fines de julio a inicios de agosto.

Sigue en vivo y online todos los resultados en Cooperativa.cl:

Viernes 31 de julio

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 1 de agosto

Cobresal vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio El Cobre.

12:30 horas. Estadio El Cobre. Everton vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Sausalito.

15:00 horas. Estadio Sausalito. Palestino vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Deportes Limache vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 2 de agosto