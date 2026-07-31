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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 17 en la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Los resultados de la fecha 17 en la Liga de Primera
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La Liga de Primera vive una nueva jornada de acción con el desarrollo de la fecha 17, que se extenderá desde fines de julio a inicios de agosto.

Sigue en vivo y online todos los resultados en Cooperativa.cl:

Viernes 31 de julio

  • Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 1 de agosto

  • Cobresal vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio El Cobre.
  • Everton vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Sausalito.
  • Palestino vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.
  • Deportes Limache vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 2 de agosto

  • Deportes Concepción vs. Universidad Católica. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Deportes La Serena vs. O'Higgins. 15:00 horas. Estadio La Portada.
  • Universidad de Chile vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio Nacional.

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