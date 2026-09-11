Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 23
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|22
|53
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|22
|39
|+16
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|22
|39
|+13
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|22
|36
|+4
|Sudamericana
|5
|Everton
|22
|33
|+10
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|22
|33
|+9
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|22
|32
|-1
|-
|8
|Deportes La Serena
|22
|30
|-1
|-
|9
|Deportes Concepción
|22
|30
|-1
|-
|10
|Coquimbo Unido
|21
|29
|+1
|-
|11
|O'Higgins
|22
|27
|-7
|-
|12
|Audax Italiano
|22
|25
|-6
|-
|13
|Huachipato
|21
|25
|-10
|-
|14
|U. de Concepción
|22
|22
|-20
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|22
|14
|-22
|Descenso