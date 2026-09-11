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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 23

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 23
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 22 53 +26 Libertadores
2 Universidad Católica 22 39 +16 Libertadores
3 Universidad de Chile 22 39 +13 Duelo Chile 4
4 Palestino 22 36 +4 Sudamericana
5 Everton 22 33 +10 Sudamericana
6 Deportes Limache 22 33 +9 Sudamericana
7 Ñublense 22 32 -1 -
8 Deportes La Serena 22 30 -1 -
9 Deportes Concepción 22 30 -1 -
10 Coquimbo Unido 21 29 +1 -
11 O'Higgins 22 27 -7 -
12 Audax Italiano 22 25 -6 -
13 Huachipato 21 25 -10 -
14 U. de Concepción 22 22 -20 -
15 Cobresal 21 21 -8 Descenso
16 Unión La Calera 22 14 -22 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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