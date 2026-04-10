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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Los resultados de la fecha 9 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La Liga de Primera vivirá la novena fecha del torneo a partir del viernes 10 de abril, aunque un partido clave quedará pendiente hasta comienzos de mayo.

Sigue acá todos los resultados

Viernes 10 de abril

O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Sábado 11 de abril

Deportes La Serena vs. Everton. 15:00 horas. Estadio La Portada. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Audax Italiano vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Domingo 12 de abril

Ñublense vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Lunes 13 de abril

Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Domingo 3 de mayo

Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Monumental

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