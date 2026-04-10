Los resultados de la fecha 9 de la Liga de Primera
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La Liga de Primera vivirá la novena fecha del torneo a partir del viernes 10 de abril, aunque un partido clave quedará pendiente hasta comienzos de mayo.
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Viernes 10 de abril
O'Higgins vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Codelco El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Sábado 11 de abril
Deportes La Serena vs. Everton. 15:00 horas. Estadio La Portada. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Audax Italiano vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Palestino vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Domingo 12 de abril
Ñublense vs. Universidad de Chile. 17:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Universidad de Concepción vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Lunes 13 de abril
Unión La Calera vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl
Domingo 3 de mayo
Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Monumental