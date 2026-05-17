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Marcador Virtual: Cobresal vs. Universidad de Chile
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 12
Estadio El Cobre, El Salvador
17/05/2026, 15:00 hrs.
Cobresal
DT:
Gustavo Huerta
-
-
-
Árbitro: Franco Jiménez
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
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Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
17/05/2026, 15:00 hrs.
Lugar
Estadio El Cobre, El Salvador
Árbitro
Franco Jiménez
Alineaciones
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