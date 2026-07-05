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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Micrero fue detenido por fatal atropello de conocido personaje de la bohemia porteña

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Sabino Ramírez falleció tras ser impactado por una máquina de la línea 200 en un cruce peatonal.

Al ser aprehendido, el conductor afirmó que continuó su ruta debido a que jamás se percató del siniestro.

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El reconocido personaje de la bohemia porteña Sabino Ramírez murió la noche del sábado tras ser atropellado por un microbús de la línea 200 en la intersección de Avenida Condell con calle Pudeto, en Valparaíso.

El conductor de la máquina quedó detenido luego de diligencias desarrolladas por Carabineros, que incluyeron la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos para establecer la dinámica del atropello.

El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Valparaíso, explicó que, según los antecedentes reunidos, la víctima "habría atravesado con luz verde de semáforo y se efectúa el cambio de la luz a mitad de camino".

"El conductor, al ver que ya le ha dado luz verde, empieza la marcha y es en ese momento que atropella a esta persona (...) Manifiesta que no se percató de que había atropellado a una persona; por eso había seguido su marcha. De hecho, se da por enterado una vez que Carabineros en la mañana lo detiene", detalló Guzmán.

Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público pidió ampliar la detención del imputado por 48 horas, solicitud que fue acogida por el tribunal.

El fiscal Germán Klug, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, indicó que la medida se debe a que, "existen múltiples diligencias pendientes a esclarecer si había algún tipo de participación de sustancias o alcohol en la conducción y, además, algunas diligencias pendientes con el Servicio Médico Legal".

La muerte de Ramírez generó pesar entre vecinos, comerciantes y habitantes del centro de Valparaíso, donde era ampliamente conocido.

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