Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Colo Colo vs. Everton
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 2
Estadio Monumental
07/02/2026
Colo Colo
DT:
Fernando Ortiz
-
-
-
Árbitro: Juan Lara
Everton
DT:
Javier Torrente
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
07/02/2026
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
Juan Lara
Alineaciones
Colo Colo
Everton
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Colo Colo
Everton
Tarjetas Amarillas
Colo Colo
Everton
Tarjetas Rojas
Colo Colo
Everton
