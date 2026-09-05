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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Everton vs. Universidad Católica
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Sabado, 5 de Septiembre de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Sausalito
Everton
DT:
Walter Ribonetto
-
-
-
Árbitro: José Cabero
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Liga de Primera
Sabado, 5 de Septiembre de 2026 - 🕑17:30 horas
Estadio Sausalito
Everton
DT:
Walter Ribonetto
-
-
-
Árbitro: José Cabero
Universidad Católica
DT:
Daniel Garnero
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
05/09/2026, 17:30 hrs.
Lugar
Estadio Sausalito
Árbitro
José Cabero
Alineaciones
Everton
Universidad Católica
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Everton
Universidad Católica
Tarjetas Amarillas
Everton
Universidad Católica
Tarjetas Rojas
Everton
Universidad Católica
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