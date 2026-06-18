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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Liga de Primera
Marcador Virtual: Universidad de Chile vs. O'Higgins
Marcador
Ficha
Liga de Primera
Fecha 13
Estadio Nacional
18/06/2026
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
-
-
-
Árbitro:
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
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Liga de Primera
Fecha 13
Estadio Nacional
18/06/2026
Universidad de Chile
DT:
Fernando Gago
-
-
-
Árbitro:
O'Higgins
DT:
Lucas Bovaglio
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Liga de Primera
Fecha y hora
18/06/2026
Lugar
Estadio Nacional
Árbitro
Alineaciones
Universidad de Chile
O'Higgins
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Universidad de Chile
O'Higgins
Tarjetas Amarillas
Universidad de Chile
O'Higgins
Tarjetas Rojas
Universidad de Chile
O'Higgins
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