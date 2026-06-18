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deportes

Liga de Primera

Fecha 13

Estadio Nacional

18/06/2026

Universidad de Chile

DT: Fernando Gago

- - -

Árbitro:

O'Higgins

DT: Lucas Bovaglio

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Minuto a minuto

| Por ✉️ Daniel Rojas
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