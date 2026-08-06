La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió este jueves a que Japón, único país que sufrió un ataque con bombas nucleares, no posea, produzca ni permita estas armas, a pesar del debate generado al respecto, coincidiendo con el 81 aniversario del lanzamiento estadounidense de la bomba atómica sobre Hiroshima.

"El Gobierno se mantiene firme en su postura política de respetar los Tres Principios No Nucleares. Sobre esa base, la misión de nuestro país, única nación que ha sufrido bombardeos atómicos, es la de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional hacia una sociedad libre de armas nucleares, garantizando que una tragedia de tal magnitud jamás vuelva a repetirse", dijo desde Hiroshima.

Takaichi, que minutos antes se había reunido con los supervivientes de las bombas atómicas ('hibakusha') para escuchar "directamente" sus testimonios, reafirmó en una rueda de prensa su "rotunda determinación de no repetir jamás la tragedia acontecida" el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y tres días después en Nagasaki.

No obstante, al ser preguntada sobre la conferencia de revisión del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares que se celebrará en noviembre en la ONU, declaró que es "necesario evaluar la situación considerando las tendencias internacionales y el panorama de seguridad cada vez más complejo" en la región.

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