Matías Palavecino y el choque ante Coquimbo: "Será difícil enfrentar a mis excompañeros"

Matías Palavecino, volante argentino de Universidad Católica anticipó el duelo ante Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno y reconoció que será un encuentro especial por su pasado en el cuadro pirata.

"Es un partido difícil y más al enfrentar a mis excompañeros, pero trataremos de hacernos fuertes de local para llevarnos los tres puntos", afirmó Palavecino a Cooperativa Deportes.

El trasandino también evaluó su rendimiento personal y señaló que "estoy yendo de menos a más para alcanzar el nivel que tuve el año pasado".

Además, el mediocampista destacó su experiencia en el Claro Arena, cancha donde espera consolidarse. "Fue impresionante mi primer partido ahí, lo disfruté mucho y ojalá pueda convertir mi primer gol", comentó.

Sobre el arranque del torneo, Palavecino sostuvo que el equipo mostró una evolución. "Hemos ido de menos a más, encontrando por momentos el funcionamiento que queremos. No fue el resultado que buscábamos en El Salvador, pero estamos tranquilos porque dejamos todo", explicó.

¿Cuándo juega Universidad Católica frente a Coquimbo Unido?

Cruzados y piratas se medirán por la cuarta fecha de la Liga de Primera este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Claro Arena.

