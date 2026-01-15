Mosa y el fichaje de Lucero en la U: Cada uno sabe las decisiones que toma

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó la inminente llegada del argentino Juan Martín Lucero, exdelantero de Colo Colo, a Universidad de Chile, y reaccionó con indiferencia, señalando que "cada uno sabe las decisiones que toma".

"No me dice nada. No me sorprendió. No es tema mío. Cada uno sabe las decisiones que toma", declaró Mosa en su arribo a Uruguay, en donde Colo Colo continuará su pretemporada por la Serie Río de La Plata.

En la misma línea, el timonel albo sostuvo que "cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno sabe dónde ir, y cada institución sabe qué quiere traer y qué no quiere traer".

Finalmente, Mosa indicó que Lucero "se equivocó y mucho con Colo Colo", en referencia a la polémica salida que tuvo el jugador argentino en 2023.

Lucero, de 34 años, jugó en Colo Colo en la temporada 2022 y fue campeón. Su continuidad estaba asegurada en el plantel, pero a inicios de 2023 terminó dejando el club de forma controversial, firmando en Fortaleza, provocando un conflicto entre ambos clubes.