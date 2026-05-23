Ñublense desperdició una ventaja de dos goles ante Universidad de Concepción
El equipo chillanejo ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero el Campanil reaccionó y rescató un empate en el Estadio "Nelson Oyarzún".
El equipo chillanejo ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero el Campanil reaccionó y rescató un empate en el Estadio "Nelson Oyarzún".
Ñublense dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 con Universidad de Concepción en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, por la decimotercera fecha de la Liga de Primera 2026.
El equipo local se puso arriba con anotaciones de Lorenzo Reyes a los 25 minutos y Matías Plaza a los 30', mediante lanzamiento penal cobrado por el árbitro Franco Jiménez tras revisión del VAR por una infracción de Bastián Ubal sobre Ignacio Jeraldino.
La reacción del Campanil llegó en el segundo tiempo: Cecilio Waterman descontó a los 66' y Luis Rojas marcó el empate a los 74' tras centro de Yerco Oyanedel. En el cierre, Waterman tuvo una clara ocasión en los 89' y luego la visita sufrió la anulación de un tercer gol por fuera de juego.
Con este resultado, Ñublense quedó octavo con 18 puntos, mientras que Universidad de Concepción se ubicó en el noveno lugar con la misma cantidad de unidades. En la próxima fecha, los chillanejos visitarán a Cobresal y el cuadro penquista recibirá a Unión La Calera.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
Actualizada con el empate 2-2 entre Ñublense y Universidad de Concepción.
|Pos.
|Club
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|27
|+11
|Libertadores
|2
|Huachipato
|22
|+6
|Libertadores
|3
|Deportes Limache
|21
|+12
|Duelo Chile 4
|4
|Universidad Católica
|20
|+9
|Sudamericana
|5
|Coquimbo Unido
|20
|+3
|Sudamericana
|6
|Everton
|19
|+4
|Sudamericana
|7
|O'Higgins
|19
|0
|-
|8
|Ñublense
|18
|-2
|-
|9
|Universidad de Concepción
|18
|-9
|-
|10
|Universidad de Chile
|17
|+4
|-
|11
|Palestino
|17
|0
|-
|12
|Audax Italiano
|14
|-3
|-
|13
|Deportes La Serena
|14
|-5
|-
|14
|Cobresal
|13
|-6
|-
|15
|Unión La Calera
|10
|-13
|Descenso
|16
|Deportes Concepción
|8
|-11
|Descenso
Clasificarán a la Copa Libertadores 2027:
Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027:
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría y jugarán en la Liga de Ascenso en 2027.