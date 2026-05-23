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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Ñublense desperdició una ventaja de dos goles ante Universidad de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo chillanejo ganaba 2-0 en el primer tiempo, pero el Campanil reaccionó y rescató un empate en el Estadio "Nelson Oyarzún".

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Ñublense desperdició una ventaja de dos goles ante Universidad de Concepción

Ñublense dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 con Universidad de Concepción en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, por la decimotercera fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo local se puso arriba con anotaciones de Lorenzo Reyes a los 25 minutos y Matías Plaza a los 30', mediante lanzamiento penal cobrado por el árbitro Franco Jiménez tras revisión del VAR por una infracción de Bastián Ubal sobre Ignacio Jeraldino.

La reacción del Campanil llegó en el segundo tiempo: Cecilio Waterman descontó a los 66' y Luis Rojas marcó el empate a los 74' tras centro de Yerco Oyanedel. En el cierre, Waterman tuvo una clara ocasión en los 89' y luego la visita sufrió la anulación de un tercer gol por fuera de juego.

Con este resultado, Ñublense quedó octavo con 18 puntos, mientras que Universidad de Concepción se ubicó en el noveno lugar con la misma cantidad de unidades. En la próxima fecha, los chillanejos visitarán a Cobresal y el cuadro penquista recibirá a Unión La Calera.

Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Actualizada con el empate 2-2 entre Ñublense y Universidad de Concepción.

Pos.ClubPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 27 +11 Libertadores
2 Huachipato 22 +6 Libertadores
3 Deportes Limache 21 +12 Duelo Chile 4
4 Universidad Católica 20 +9 Sudamericana
5 Coquimbo Unido 20 +3 Sudamericana
6 Everton 19 +4 Sudamericana
7 O'Higgins 19 0 -
8 Ñublense 18 -2 -
9 Universidad de Concepción 18 -9 -
10 Universidad de Chile 17 +4 -
11 Palestino 17 0 -
12 Audax Italiano 14 -3 -
13 Deportes La Serena 14 -5 -
14 Cobresal 13 -6 -
15 Unión La Calera 10 -13 Descenso
16 Deportes Concepción 8 -11 Descenso

Clasificación a copas internacionales

Clasificarán a la Copa Libertadores 2027:

  1. El primer lugar del Campeonato será Chile 1.
  2. El segundo lugar será Chile 2.
  3. El ganador de la Copa de la Liga será el Chile 3.
  4. El ganador del duelo entre el tercer lugar del campeonato y el campeón de la Copa Chile será el Chile 4.

Clasificarán a la Copa Sudamericana 2027:

  1. El cuarto lugar del Campeonato será Chile 1.
  2. El quinto lugar será Chile 2.
  3. El sexto lugar será Chile 3.
  4. El perdedor del duelo entre el tercer lugar y el campeón de la Copa Chile será el Chile 4.

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Descensos

Los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría y jugarán en la Liga de Ascenso en 2027.

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