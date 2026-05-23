Ñublense desperdició una ventaja de dos goles ante Universidad de Concepción

Ñublense dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 con Universidad de Concepción en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, por la decimotercera fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo local se puso arriba con anotaciones de Lorenzo Reyes a los 25 minutos y Matías Plaza a los 30', mediante lanzamiento penal cobrado por el árbitro Franco Jiménez tras revisión del VAR por una infracción de Bastián Ubal sobre Ignacio Jeraldino.

La reacción del Campanil llegó en el segundo tiempo: Cecilio Waterman descontó a los 66' y Luis Rojas marcó el empate a los 74' tras centro de Yerco Oyanedel. En el cierre, Waterman tuvo una clara ocasión en los 89' y luego la visita sufrió la anulación de un tercer gol por fuera de juego.

Con este resultado, Ñublense quedó octavo con 18 puntos, mientras que Universidad de Concepción se ubicó en el noveno lugar con la misma cantidad de unidades. En la próxima fecha, los chillanejos visitarán a Cobresal y el cuadro penquista recibirá a Unión La Calera.