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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Alexis y Suazo fueron titulares en la derrota de Sevilla ante Celta, que jugará Europa League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de Colo Colo disputó todo el encuentro y el "Niño Maravilla" fue reemplazado al minuto 64.

Alexis y Suazo fueron titulares en la derrota de Sevilla ante Celta, que jugará Europa League
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Los futbolistas chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares en la derrota 1-0 de Sevilla ante Celta de Vigo en el Estadio Balaídos en la última fecha de La Liga española.

El exlateral de Colo Colo disputó todo el encuentro para el conjunto blanquirrojo, mientras que el "Niño Maravilla" fue sustitudo al minuto 64 por el delantero francés Neal Maupay.

El único gol del encuentro fue anotado por Illaix Moriba (51'), tanto que permitió a los gallegos clasificar a Europa League, terminando en el sexto puesto de la tabla con 54 puntos.

Por su parte el conjunto de los chilenos terminó en el lugar 13 de la tabla con 43 unidades, a tan solo una del descendido Mallorca.

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