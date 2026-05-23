Alexis y Suazo fueron titulares en la derrota de Sevilla ante Celta, que jugará Europa League

Los futbolistas chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo fueron titulares en la derrota 1-0 de Sevilla ante Celta de Vigo en el Estadio Balaídos en la última fecha de La Liga española.

El exlateral de Colo Colo disputó todo el encuentro para el conjunto blanquirrojo, mientras que el "Niño Maravilla" fue sustitudo al minuto 64 por el delantero francés Neal Maupay.

El único gol del encuentro fue anotado por Illaix Moriba (51'), tanto que permitió a los gallegos clasificar a Europa League, terminando en el sexto puesto de la tabla con 54 puntos.

Por su parte el conjunto de los chilenos terminó en el lugar 13 de la tabla con 43 unidades, a tan solo una del descendido Mallorca.