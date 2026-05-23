Delincuentes mataron a adulta mayor en violento asalto en predio de Coronel

Una mujer de 65 años fue asesinada la madrugada de este sábado en un hecho que es investigado como un robo en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

Según se informó, un grupo de encapuchados entró con armas a un domicilio del sector Maule, Los Encinos, supuestamente con la intención de sustraer especies.

El fiscal José Ortiz contó que los delincuentes "atacaron al cuidador del recinto (de 72 años) para luego hacer lo mismo al interior del domicilio y a las afueras de él a su pareja, quien falleció mientras que él quedó lesionado grave con heridas de arma blanca".

El hombre fue internado en el Hospital de Coronel y ya le dieron el alta.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y de la Fiscalía ECOH llegaron al lugar para indagar lo sucedido.

Quiñenco identificó a las víctimas y expresó sus condolencias

De acuerdo con T13, los afectados eran cuidadores del recinto donde ocurrieron los hechos, correspondiente a un predio de la sociedad anónima O'Higgins Punta Arenas, antigua filial de Quiñenco, matriz del Grupo Luksic.

Desde esa empresa señalaron en un comunicado que, tras ingresar, "los antisociales agredieron a don Jorge Díaz Salas, de 72 años, cuidador del predio, y a su señora doña Isabel del Carmen Contreras Aguilera, de 65 años, quien falleció producto de los golpes".

"Don Jorge fue trasladado al hospital San José de Coronel, donde constató lesiones de diversa gravedad", dice el texto.

"Como empresa manifestamos nuestra consternación por lo ocurrido y nos hemos mantenido en contacto con la familia para acompañarlos y brindarles todo el apoyo requerido en este triste momento", cierra la misiva de Quiñenco.

"A mi mamá la arrastraron por toda la casa y la mataron cruelmente", relató la hija

En tanto, la hija de las víctimas dijo al citado medio: "A mi papá lo apuñalaron en la cabeza, le hicieron una contusión en la mano, pero a mi mamá lo hicieron con alevosía, la arrastraron por toda la casa, la mataron cruelmente. No se puede dimensionar de la forma que la mataron", dijo la hija de las víctimas al citado medio.

"Lo único que queremos es justicia para mi mamá, porque no se lo merecía", agregó.

Por su parte, la nieta de los afectados afirmó: "Mi abuelo es de la tercera edad, tiene más de 70 años y es dependiente de oxígeno, tiene enfermedades, y mi abuela era la mujer que lo cuidaba".

"No pudieron defenderse, revolvieron la casa completa, pero lo más terrible es cómo mataron a mi abuela. Son unos animales brutos", añadió la joven.

Los familiares mencionaron que la pareja ya había sido víctima de un robo hace 10 años, pero no se encontraban en el lugar al momento del delito.