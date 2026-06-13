Ñublense despertó a tiempo y se quedó con una igualdad ante Huachipato

Ñublense tuvo una reacción oportuna para rescatar un empate 2-2 ante Huachipato, en un partido jugado en el "Nelson Oyarzún" de Chillán que se le puso muy cuesta arriba desde el arranque y que terminó salvando en los descuentos por la fecha 15 de la Liga de Primera.

Huachipato golpeó con fuerza en el inicio del compromiso y consiguió dos goles en menos de dos minutos: Lionel Altamirano abrió la cuenta a los 8', tras asistencia de Mario Briceño, y Kevin Altez estiró la ventaja a los 9', luego de un pase de Maicol León.

El elenco chillanejo logró despertar antes del descanso y volvió al partido con el descuento de Gabriel Graciani a los 43', asistido por Ignacio Tapia, resultado que dejó abierto el segundo tiempo y empujó al cuadro local a buscar la igualdad.

Ñublense insistió hasta el final y encontró premio en el 90+3', cuando Franco Rami anotó el 2-2 definitivo tras asistencia de Alex Valdés, sellando una remontada que le permitió evitar una caída que parecía encaminada en los primeros minutos.

El equipo chillanejo terminó con mejores números ofensivos, con 58 por ciento de posesión, 10 tiros de esquina y seis remates al arco, mientras que Huachipato registró tres disparos entre los tres palos y obligó a su arquero a responder con cuatro atajadas.

Con este resultado, Huachipato quedó quinto con 23 puntos, en zona de Copa Sudamericana, mientras que Ñublense llegó a 22 unidades y se mantuvo cerca de los puestos internacionales.