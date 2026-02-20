Ñublense sostuvo su invicto en la Liga con un agónico triunfo sobre Unión La Calera

La cuarta jornada de la Liga de Primera arrancó con una victoria sobre la hora de Ñublense ante Unión La Calera por 1-0, en el sintético del Estadio Municipal "Nicolás Chahuán Nazar".

Todo apuntaba a un discreto partido sin goles para inaugurar el fin de semana de fútbol, pues ambos equipos generaron escaso peligro.

La línea defensa "cementera" destacó en el lado local, mientras Nicola Pérez respondió de gran manera en las puntuales ocasiones donde se le requirió en portería chillaneja. También destacó una gran oportunidad que Ignacio Geraldino desperdició en la primera etapa.

Sin embargo, las desinteligencias en el fondo le pasaron factura a los caleranos de Martín Cicotello: Un tiro chillanejo al 90' dio en el poste y el rebote le quedó a Lucas Molina para desequilibrar la cuenta.

Poco después Daniel Gutiérrez y Rodrigo Cáceres fallaron al dejar pasar a Franco Rami, quien se perdió el 2-0 en el mano a mano con Nicolás Avellaneda.

De esta manera, Ñublense venció a Unión La Calera por primera vez en casi nueve años: Su último festejo ante los rojos fue de visita el 15 de abril de 2017, por 2-1 en el marco de la entonces llamada Primera B.

En cuanto a este torneo, los "Diablos Rojos" de Juan José Ribera mantuvieron su invicto y treparon momentáneamente a la cima con 8 puntos, a la espera de lo que hagan Deportes Limache (7) y el poblado pelotón que suma seis unidades.

Entre este último grupo se quedó Unión La Calera, que lamentó su segunda derrota consecutiva luego de haber ganado las primeras dos fechas.

En la próxima fecha, Ñublense recibirá a Universidad Católica y Unión La Calera recibirá a Audax Italiano.