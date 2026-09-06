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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

O'Higgins castigó a Unión La Calera y la acercó al descenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los rancagüinos se alejaron del fondo a costa del nublado colista.

O'Higgins castigó a Unión La Calera y la acercó al descenso
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En un duelo importante por la zona baja de la Liga de Primera, O'Higgins respiró con un 2-1 sobre Unión La Calera, colista que en virtud de sus malos resultados sigue disminuyendo las opciones de salvar la categoría.

Al minuto 33 el arquero Nelson Espinoza tuvo una insólita descoordinación con Cristian Gutiérrez: Ambos quedaron a medio camino y Arnaldo Castillo solo tuvo que poner la cabeza para anotar el 1-0 rancagüino.

En los 39', Luis Pavez subió al ataque y puso el 2-0 en El Teniente con un cañonazo furioso al primer palo.

Sebastián Sáez puso la cuota de ilusión para los "cementeros" con el descuento en el minuto 59, aunque su elenco estuvo cerca de sufrir un tercer golpe en su área: El VAR anuló el segundo tanto de Arnaldo Castillo, de chilena, por un fino off-side.

Los dirigidos por Martín Cicotello buscaron desesperadamente la igualdad en el final y complicaron a la escuadra de Lucas Bovaglio, que de todas maneras mantuvo la compostura e incluso forzó una atajada de Espinoza sobre el cierre.

En el tiempo adicional la visita se ilusionó con el cobro de un penal sobre el "Sacha" Sáez. Sin embargo, el veterano delantero y capitán calerano estaba en fuera de juego.

Con este traspié, Unión La Calera suma 11 partidos sin triunfos en Primera División: No ganan hace 139 días y son últimos con 14 puntos, a siete del penúltimo Cobresal que aún debe jugar con Deportes Limache.

Este escenario tiene a los de la región de Valparaíso pendiendo de un hilo, y a la espera del fallo por su reclamo ante el TAS por la resta de seis puntos por alineación indebida de Axel Encinas ante Everton y Cobresal.

O'Higgins, en tanto, dejó atrás una sequía de cuatro partidos y dio un gran respiro al alcanzar los 27 puntos y ubicarse 11°.

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 21 52 +26 Libertadores
2 Universidad Católica 22 39 +16 Libertadores
3 Universidad de Chile  22 39 +13 Duelo Chile 4
4 Everton  22 33 +10 Sudamericana
5 Palestino  21 33 +3 Sudamericana
6 Ñublense 22 32 -1 Sudamericana
7 Deportes Limache  21 30 +6 -
8 Deportes Concepción 22 30 -1 -
9 Deportes La Serena 22 30 -1 -
10 Coquimbo Unido 21 29 +1 -
11 O'Higgins 22 27 -7 -
12 Audax Italiano 22 25 -6 -
13 Huachipato 20 24 -8 -
14 U. de Concepción  21 22 -19 -
15 Cobresal 21 21 -8 Descenso
16 Unión La Calera 21 14 -22 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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