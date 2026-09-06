O'Higgins castigó a Unión La Calera y la acercó al descenso
Los rancagüinos se alejaron del fondo a costa del nublado colista.
Los rancagüinos se alejaron del fondo a costa del nublado colista.
En un duelo importante por la zona baja de la Liga de Primera, O'Higgins respiró con un 2-1 sobre Unión La Calera, colista que en virtud de sus malos resultados sigue disminuyendo las opciones de salvar la categoría.
Al minuto 33 el arquero Nelson Espinoza tuvo una insólita descoordinación con Cristian Gutiérrez: Ambos quedaron a medio camino y Arnaldo Castillo solo tuvo que poner la cabeza para anotar el 1-0 rancagüino.
En los 39', Luis Pavez subió al ataque y puso el 2-0 en El Teniente con un cañonazo furioso al primer palo.
Sebastián Sáez puso la cuota de ilusión para los "cementeros" con el descuento en el minuto 59, aunque su elenco estuvo cerca de sufrir un tercer golpe en su área: El VAR anuló el segundo tanto de Arnaldo Castillo, de chilena, por un fino off-side.
Los dirigidos por Martín Cicotello buscaron desesperadamente la igualdad en el final y complicaron a la escuadra de Lucas Bovaglio, que de todas maneras mantuvo la compostura e incluso forzó una atajada de Espinoza sobre el cierre.
En el tiempo adicional la visita se ilusionó con el cobro de un penal sobre el "Sacha" Sáez. Sin embargo, el veterano delantero y capitán calerano estaba en fuera de juego.
Con este traspié, Unión La Calera suma 11 partidos sin triunfos en Primera División: No ganan hace 139 días y son últimos con 14 puntos, a siete del penúltimo Cobresal que aún debe jugar con Deportes Limache.
Este escenario tiene a los de la región de Valparaíso pendiendo de un hilo, y a la espera del fallo por su reclamo ante el TAS por la resta de seis puntos por alineación indebida de Axel Encinas ante Everton y Cobresal.
O'Higgins, en tanto, dejó atrás una sequía de cuatro partidos y dio un gran respiro al alcanzar los 27 puntos y ubicarse 11°.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|21
|52
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|22
|39
|+16
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|22
|39
|+13
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|22
|33
|+10
|Sudamericana
|5
|Palestino
|21
|33
|+3
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|22
|32
|-1
|Sudamericana
|7
|Deportes Limache
|21
|30
|+6
|-
|8
|Deportes Concepción
|22
|30
|-1
|-
|9
|Deportes La Serena
|22
|30
|-1
|-
|10
|Coquimbo Unido
|21
|29
|+1
|-
|11
|O'Higgins
|22
|27
|-7
|-
|12
|Audax Italiano
|22
|25
|-6
|-
|13
|Huachipato
|20
|24
|-8
|-
|14
|U. de Concepción
|21
|22
|-19
|-
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|21
|14
|-22
|Descenso