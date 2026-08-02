O'Higgins venció a la agonía a La Serena y se acercó a zona de copas internacionales

O'Higgins dejó atrás rápidamente el trago amargo de mitad de semana tras quedar eliminado ante Boca Juniors en la Sudamericana y venció por 2-1 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en el marco de la fecha 17 de la Liga de Primera.

En la primera parte, el local estuvo a nada de abrir la cuenta en un cabezazo de Lucas Alarcón que dio en el travesaño (8'), la visita no se quedó atrás y contó con un par de chances para abrir el marcador, pero ni Bastián Yáñez (16') ni Cristián Morales (17') estuvieron finos.

Sin embargo, los rancagüinos recibieron un baldazo de agua fría en el minuto 21, cuando tras una serie de pases, Felipe Chamorro habilitó a un Jeisson Vargas que ingresó hasta el área sin mayor oposición y con un suave tiro cruzado abrió la cuenta para los serenenses.

El tanto le permitió al dueño de casa comenzar a manejar el partido a su antojo, aunque no pudo aumentar las diferencias y en el complemento, lentamente se fue desdibujando y ni siquiera los cambios le cambiaron la cara al equipo, permitiendo la reacción de los pupilos de Lucas Bovaglio.

Y fue en ese momento, con el cuadro forastero apostando sus fichas a los desbordes, que Joaquín Tapia ganó en velocidad por el sector derecho y envió un centro rasante que no pudo despejar la defensa y la pelota quedó servida para que Arnaldo Castillo la empujara e igualara el marcador (65').

De ahí en más, el conjunto de la Sexta Región fue el que más presionó y en la agonía del compromiso, Castillo conectó un centro desde el córner y con un cabezazo ajustado al segundo poste sentenció el triunfo para él y sus compañeros (90+5').

Gracias a esta victoria, el elenco celeste terminó con su racha negativa de cinco partidos sin ganar y se encumbró en el octavo lugar con 23 puntos. La escuadra granate, en cambio, se mantuvo en el lugar 13 con 19 unidades, dos por arriba de la zona de descenso.

Para la fecha 18 del torneo, Deportes La Serena visitará a Coquimbo Unido desde las 17:30 el sábado 8 de agosto en una nueva edición del Clásico de la Cuarta Región. O'Higgins, en tanto, se medirá como local ante Deportes Limache el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas,