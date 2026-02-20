O'Higgins y Colo Colo chocan en El Teniente con la ambición de seguir con los abrazos

Este sábado 21 de febrero, el Estadio El Teniente vuelve a ser escenario del fútbol con el duelo entre O'Higgins y Colo Colo, dos equipos que en la cuarta fecha de la Liga de Primera pretenden mantener el envión de sus últimos partidos.

Pese a haber caído con Deportes Limache en la tercera jornada del torneo local, el "Capo de Provincia" viene de lograr un valioso triunfo de 1-0 ante Bahía de Brasil, justamente en Rancagua, por la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores.

El tercer mejor ubicado del torneo 2025 también tuvo un positivo arranque en la liga 2026, con sendas victorias sobre Deportes Concepción y Deportes La Serena.

Más allá de la ajustada agenda por su participación internacional, el DT Lucas Bovaglio descartó ir con equipo alternativo ante el "Cacique", aunque dejó al misterio qué tanto mantendrá la base de su firme oncena titular.

"Es probable que varios jugadores repitan. Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que varios de los que jugaron el miércoles salten al césped. Tenemos esta oportunidad la chance de ponernos de pie en el torneo local", señaló.

Por el lado de Colo Colo, también están precedidos de festejos, con triunfos ante Everton y Unión La Calera en el Monumental que dejaron atrás su fatídico debut con Deportes Limache.

La escuadra alba cerró el plantel horas antes del fin del mercado de pases, echando por tierra la búsqueda de un séptimo refuerzo para la punta derecha, que tenía por objetivo nutrir a un equipo que aún no convence, más allá de los resultados.

El "Cacique" reaccionó en los descuentos para llevarse los seis puntos que refleja en la tabla, adoleciendo falta de eficacia y, además, la baja de Javier Correa por lesión, confirmada por Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

De todas maneras, el nivel de juego mostrado no supondrá cambios en la oncena del "Tano", con Fernando de Paul; Jeison Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Claudio Aquino.

Las acciones en El Teniente arrancarán a las 18:00 horas (21:00 GMT) con arbitraje de Mathías Riquelme y podrás seguir todas las acciones en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.