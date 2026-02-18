O'Higgins logró un triunfo ante Bahía y sueña con avanzar en la Copa Libertadores

O'Higgins venció 1-0 a Bahía en el Estadio El Teniente por la ida de la fase dos de la Copa Libertadores y tomó ventaja en la serie que se definirá el próximo miércoles en la Arena Fonte Nova.

En los primeros pasajes del encuentro, los locales comenzaron presionando alto y encontraron rápidamente la apertura del marcador con un golazo de Francisco González (4'), quien anotó su primer tanto en esta competición desde fuera del área.

El "Capo de Provincia" mantuvo el dominio durante gran parte del primer tiempo y se fue al descanso en ventaja.

En la segunda parte, el conjunto brasileño salió en busca del empate, presionando al equipo celeste, aunque con poca profundidad y claridad en ataque. En el minuto 56, Arnaldo Castillo cabeceó dentro del área para aumentar la ventaja, pero tras revisión en el VAR, el árbitro Alberto Javier Feres anuló el gol por una falta en el origen de la jugada.

En los minutos finales, O'Higgins sintió el cansancio acumulado y se replegó en su propio terreno ante un Bahía que buscaba con urgencia el empate para llegar a la revancha con la serie igualada. Sin embargo, la defensa celeste se mantuvo firme y el "Capo de Provincia" celebró una importante victoria de local.

La vuelta está programada para el próximo miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile (22:00 GMT) en la Arena Fonte Nova, donde se definirá qué equipo avanzará a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.