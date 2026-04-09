O’Higgins y Huachipato abren la novena fecha con un duelo por los puestos de avanzada

Este viernes da inicio la novena jornada en la Liga de Primera, con dos equipos que vienen al alza en Rancagua cuando O'Higgins reciba a Huachipato a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), en un compromiso donde ambos buscarán recortar distancias con el liderato.

El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio atraviesa su mejor momento de la temporada. Tras escalar al sexto puesto de la tabla con 13 unidades luego de vencer a Audax Italiano, los celestes ratificaron su solidez a mitad de semana con un contundente estreno en la Copa Sudamericana, superando por 2-0 a Millonarios de Colombia.

Por su parte, Huachipato arriba a El Teniente séptimos con 12 puntos, es decir, a uno de su rival de turno. El equipo comandado por Jaime García le puso fin a una negativa racha de seis partidos sin abrazar victorias con una aplastante goleada por 5-1 sobre Universidad de Concepción.

Con arbitraje de Manuel Vergara, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.